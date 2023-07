Wolmirstedt - Beides war dringend nötig: Eine neue Fahrbahn für den Elbeuer Rumpel-Tunnel und eine Sanierung der Geschwister-Scholl-Straße. Beide Baustellen liegen auf der Hauptachse in Wolmirstedt, zwischen Norden und Süden. Die Vollsperrungen machen nun große Probleme an den Umleitungsstrecken deutlich. Welche Lösungen gibt es?

Die gute Nachricht: Der Elbeuer Tunnel

Der Elbeuer Tunnel unterm Mittellandkanal bekommt eine neue Fahrbahn samt Radweg. Gudrun Billowie

Zum Ferienende soll der Elbeuer Tunnel fertig sein. Voraussichtlich ist er am 17. August wieder befahrbar. Damit geht ein langgehegter Wunsch der Elbeuer in Erfüllung. Endlich bekommt der Rumpeltunnel eine Asphaltdecke, außerdem einen ordentlichen Radweg, der in beide Richtungen befahrbar ist.

Das freut den Elbeuer Reinhard Paschold, der zusammen mit anderen Bürgern immer wieder auf die Missstände hingewiesen hatte. Das war zum einen die Lautstärke, mit der Autos über das uralte Pflaster rumpelten, zum anderen der marode, viel zu enge Radweg. „Hier fahren so viele Schulkinder zwischen Wolmirstedt und Barleben entlang“, sagt Reinhard Paschold, „es freut mich, wenn sie endlich einen richtigen Radweg bekommen.“

Der Radweg wird im Osten des Tunnels angelegt, 3,80 Meter breit sein. Dazu gehören Schutzstreifen an der Wand und am Bord, die farblich durch anthrazitfarbenes Pflaster abgesetzt werden. Die Straße samt Gosse wird 7,70 Meter breit und bekommt ebenfalls einen Schutzstreifen an der Wand, der auch als Notweg dient. Der Asphalt wird aufgehellt, sodass der gesamte Tunnel lichter wird. Das trägt zur Verkehrssicherheit bei, sagt Fachdienstleiter Dr. Denis Gruber. Außerdem werden neue LED-Lampen installiert. Der Landkreis hat 600000 Euro in die Hand genommen.

Der 103,1 Meter lange Tunnel unter dem Mittellandkanal stammt aus dem Jahr 1930. Warum passiert die Sanierung der Straße erst jetzt? Der Landkreis wollte warten, bis das Wasser- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal den Tunnelkörper saniert hat. Das war 2023 geplant, musste jedoch aufgrund fehlender Haushaltsmittel verschoben werden. Immerhin: Auf einem Versuchsfeld wird der Korrosion im Stahlbeton mit einem kathodischen Korrosionsschutz der Kampf angesagt. Die Standfestigkeit des Tunnelkörpers ist grundsätzlich gewährleistet, grundhafte Sanierungen können aus technischer Sicht warten.

Ärgermacher: Die Jersleber Straße

Fußgänger und Radfahrer müssen die Jersleber Straße in Elbeu an einer schlecht einsehbaren Stelle auf der Anhöhe queren. Gudrun Billowie

Die Kehrseite: Seit der Elbeuer Tunnel und die Geschwister-Scholl-Straße zwischen den Kreiseln gesperrt sind, gilt die Jersleber Straße in Elbeu als Haupteinfallstraße nach Wolmirstedt. Das verschärft die Probleme, die Elbeuer seit Jahren anprangern.

„Viele Verkehrsteilnehmer denken überhaupt nicht daran, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten“, sagt Anwohnerin Sabine Große. „Ich kann teilweise kaum das Grundstück verlassen und fühle mich an die Zeiten erinnert als der Tunnel auf der B189 gebaut wurde.“

Sie fordert, die stets nur sporadisch geflickte, sehr schadhafte Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen. Das hatte die Stadt auch angeregt, vom Landkreis wurde derlei Geschwindigkeitsbegrenzung jedoch abgelehnt. Zu Beginn des Schuljahres soll noch einmal neu geprüft werden.

Doch das ist nicht alles: „Die Straße braucht dringend einen Radweg“, mahnt Sabine Große. Das fordert Ortsbürgermeister Guido Kratzenberg ebenfalls schon lange. Der Grund: Im anliegenden Wohngebiet „Sonnenblick“ wohnen viele Familien mit Kindern. Die fahren mit dem Fahrrad zur Schule. Der Radweg endet aber mitten auf der Jersleber Straße auf einer Anhöhe. Auf der Kuppe müssen Radfahrer die Straße kreuzen. Die Stelle ist schlecht einsehbar, daran ändern auch neu aufgestellte Hinweis- und Parkverbotsschilder nichts.

Die sind jedoch nur der erste Schritt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Stadt habe gemeinsam mit der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt das Verkehrsgeschehen vor Ort analysiert, sagt Wolmirstedts zuständiger Fachdienstleiter Jens Sonnabend, im zweiten Schritt werde eine sogenannte Querungshilfe errichtet. Er sagt aber auch: Grundsätzlich könne eine dauerhafte Verkehrsentspannung jedoch nur erreicht werden, wenn Fahrbahn, Gehweg und Seitenanlagen völlig neu geordnet werden.

Die Straße gehört dem Landkreis, der wäre also auch für die Schaffung eines Radweges zuständig. „Wir haben nur eine bestimmte Summe für Radwege zur Verfügung“, sagt Landrat Martin Stichnoth. „Dieser Radweg steht auf der Prioritätenliste, allerdings noch nicht oben.“

Die Kreativen: Anwohner der kleinen Geschwister-Scholl-Straße

Verzweifelte Anwohner haben selbst ein 5 km/h-Schild in der kleinen Geschwister-Scholl-Straße angebracht. Foto: Gudrun Billowie

Stark befahren ist auch die kleine Geschwister-Scholl-Straße. Die ist keine offizielle Umleitung für die gesperrte Geschwister-Scholl-Straße, wird aber trotzdem von Ortskundigen als solche genutzt. Diese kleine Straße ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, im Volksmund „Spielstraße“ genannt. Das bedeutet, Fußgänger haben Vorrang vor Autos, Fahrzeuge müssen in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein.

Das scheinen viele Autofahrer nicht zu wissen oder zu ignorieren. Selbst von der Stadt aufgestellte Hindernisse in Form von Betonblöcken scheinen Raser und Drängler nicht zu beeindrucken. Anwohner wurden in ihrer Verzweiflung bereits kreativ und haben ein 5-km/h-Schild angehängt.

Das wurde von der Stadt jedoch entfernt, da Anwohner nicht befugt sind, Schilder im öffentlichen Verkehrsraum anzubringen.