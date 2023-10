Nach der Sanierung ist vor der Sanierung? Eigentlich sollte die Fassade des Wolmirstedter Bürgerhauses in neuem Glanz ertrahlen. Doch das ist wohl Einiges schief gegangen.

Von Weitem zeigt sich das Bürgerhaus in cremigem Weiß. Zuvor war es gelb gestrichen, Fensterbänke und Laibungen trugen keine Farbe.

Wolmirstedt - Das Bürgerhaus stammt aus dem Jahr 1770 und wird gerade im großen Stil saniert. Viele Arbeiten sind bereits abgeschlossen, doch die Aufgaben waren mächtig: Fenster, Fensterbänke, Dachstuhl und noch mehr mussten erneuert werden. Auch eine neue Farbe wurde an die Fassade gebracht. Doch damit ist nicht alles gut. In das historisch anmutende Weiß haben sich bereits unschöne Spuren geschlichen. Was hat es damit auf sich?