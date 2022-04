Wolmirstedts Innenstadt: Ideen gegen die Leere

Wer in Wolmirstedts Innenstadt bummeln möchte, kommt schnell voran. Die wenigen Geschäfte lassen sich in kurzer Zeit begutachten. Hat die Stadt eine Chance, sich gegen den Internethandel und die Nähe zu Magdeburg zu behaupten?

Wolmirstedt - Schon wieder hört einer auf. Am Jahresende geht Lutz Pfarre in den Ruhestand. In seinem Geschäft am Zentralen Platz nimmt er Pakete und Briefe an, auch Lottospieler können dort ihre Scheine ausfüllen, außerdem gibt es Schreibwaren, Handtaschen und mehr. Wie geht es mit diesem Service im nächsten Jahr weiter? Wie entwickelt sich die gesamte Innenstadt Wolmirstedts?