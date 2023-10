Wolmirstedt - Wolmirstedts Innenstadt wird bunter. Zumindest, was die Farben der Fassaden angeht. Gerade bekommt das ehemalige Café Sweet einen sonnengelben Anstrich. Und wann zieht in das Erdgeschoss Leben ein?

Eigentlich sollte die Tür längst wieder offen stehen, wenn auch nicht für einen regulären Café-Betrieb. Entstehen soll eine Art Begegnungsstätte der SBB Baskets mit Konferenz- und Büroräumen. Sie waren mit ihrem Leistungszentrum aus den Räumen neben der Deutschen Bank ausgezogen und wollen im ehemaligen Café Sweet eine neue Heimat finden.

Doch noch ist der Innenausbau nicht abgeschlossen. Das berichtet der Hauptmieter Nick Witzenhausen, Inhaber eines Unternehmens, das Serviceleistungen rund ums Haus anbietet. Noch seien nicht alle Probleme im ehemaligen Cafè Sweet ausgeräumt, sodass die Eröffnung auf das Frühjahr 2024 verschoben wird. Ein „richtiges“ Café mit Publikumsverkehr, selbst gebackenem Kuchen und Eis wird es jedoch nicht geben. Vor allem sollen die Räume für Geschäftstermine genutzt werden, aber auch für Begegnungen mit den Spielern der SBB Baskets, die aus allen Teilen des Landes, den USA und Litauen gekommen sind, um für die SBB-Mannschaft zu spielen.

Trainingsstätte ist die Wolmirstedter Halle der Freundschaft, in der auch die Heimspiele ausgetragen werden. Die ziehen viele Zuschauer und in diesem Zusammenhang kommt es auch Nick Witzenhausen im ehemaligen Café Sweet darauf an, dass es in Wolmirstedts Innenstadt Leben gibt.