Wolmirstedts Jugendclub gerät ins Visier der Stadträte

Der Jugendclub in der Burgstraße steht allen Jugendlichen offen. In der Woche vor Ostern werden sich Wolmirstedts Stadträte das alte Haus genauer anschauen. Passen Fachwerkhaus und Jugendclub auf die dauer zusammen?

Wolmirstedt - Die Türen des Jugendclubs in der Burgstraße stehen schon vormittags offen. So ermöglicht Sozialarbeiter Keven Kirschner, dass Jugendliche den ganzen Tag über einen Ort, Ansprechpartner und Gleichgesinnte vorfinden. Die ersten kommen, wenn Unterricht ausfällt, die letzten gehen am Abend. Nun interessieren sich auch Wolmirstedt Kommunalpolitiker. Was bedeutet das für die Zukunft des Jugendclubs?