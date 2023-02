Das Haus, in dem der Wolmirstedter Jugendclub untergebracht ist, benötigt schon lange eine Frischzellenkur. Nun sollen die ersten Schritte getan werden.

Früher die Gaststätte „Stadt Prag“ heute der Jugendclub: Das alte Haus in der Burgstraße braucht dringend eine Verjüngungskur.

Wolmirstedt - Der Wolmirstedter Jugendclub ist in einem alten Fachwerkhaus in der Burgstraße untergebracht, das hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Eine Sanierung ist schon lange überfällig, wurde jedoch bisher nie ernsthaft in Angriff genommen. Das soll sich bald ändern.