Wolmirstedt/ke. - Für einen leckeren Schokoladenapfel brauchen die Wolmirstedter nicht extra über den Weihnachtsmarkt zu laufen. Zu kaufen gibt es die weihnachtliche Süßigkeit auch in der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“. Auch in diesem Jahr verkaufen die Jungen und Mädchen dort wieder selbst gemachte Schokoäpfel - und das auch noch für einen guten Zweck. 2022 wurde sogar die Rekordmasse von 2000 Äp

feln verkauft und 110 Kilogramm weiße und zartherbe Schokolade verarbeitet. „In diesem Jahr haben wir schon mehr als hundert Vorbestellungen“, sagt Stefan Hübner, Schulleiter und Initiator der Aktion. Er hofft, den Rekord in diesem Jahr noch zu übertreffen. „Zwei Drittel der Erlöse gehen immerhin an das Mitteldeutsche Kinderhospiz, die verbliebenen 33 Prozent werden auf die Schulen aufgeteilt, sodass jede selbst entscheiden kann, was sie mit Ihrem Anteil unterstützt.“

Ein Herzensprojekt für Hübner, der die Spendenaktion früher bereits in Salzwedel organisiert hat. Anfang Dezember kommen mehr als 40 Schüler von drei Schulen aus Wolmirstedt und Salzwedel an der Leibnizschule zusammen, um am 4. und 5. Dezember die Schokoäpfel zum Preis von 3 Euro herzustellen. Der Verkauf findet am 6. Dezember in der Schule statt.

Um Vorbestellungen bis 24. November unter schokoapfel_leibniz@gmx.de wird gebeten. Vor Ort gibt es das süße Obst in begrenzter Menge auch zum freien Verkauf. „Großbestellungen können ohne Probleme am 5. Dezember abgeholt werden“, sagt Hübner.