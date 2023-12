Seit Wochen beschäftigt sich der Barleber Gemeinderat mit einer möglichen Förderung für Bauherren. Jetzt könnte eine Wohnraumförderung hinzukommen. So viel Geld soll es geben.

Barleben - Potenzielle Eigenheimbesitzer, die künftig in Barleben bauen wollen, können wohl doch auf Unterstützung durch die Gemeinde hoffen. Die Mitglieder des Gemeinderates haben mehrheitlich gegen die weitere befristete Aufhebung der Wohnbaufördersatzung gestimmt. Nach dieser Satzung erhält jeder Bauherr für jedes in der Gemeinde Barleben errichtete, selbst zu Wohnzwecken genutzte Eigenheim einen kommunalen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro. Damit folgten die Politiker einer entsprechenden Empfehlung des Hauptausschusses (Volksstimme berichtete).