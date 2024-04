Zielitz. - Ungünstiger hätte der Saison-Auftakt der Motorradstaffel vor wenigen Wochen nicht enden können: Denn bei einer Maschine waren die Reifen platt, bei einer weiteren wurde von einem Sicherheitsexperten ebenfalls ein dringender Reifenwechsel nahegelegt. Mindestens eins der Motorräder drohte länger auszufallen. Denn mal eben zwei oder gar vier neue Reifen zu kaufen, ist für die seit einem Jahr existierende Staffel nicht ohne Weiteres möglich.

„Wir werden ja ausschließlich aus Spenden finanziert und erhalten kein Geld vom Land oder sonst woher“, erklärt Staffelleiter Fabian Harsteln. Auch wenn es an finanzieller Unterstützung mangele, den Einwohnern der Börde liegt ihre Motorradstaffel am Herzen. Denn als Staffelfahrer Moritz Reinecke seine Mutter auf den Missstand aufmerksam machte, war dieser sofort klar: „Da müssen wir einfach etwas tun“, erklärt Claudia Reinecke. Damit die Staffel wieder komplett einsatzfähig ist, wandte sie sich an eine Freundin, die dann über ein Online-Portal eine Spendenaktion für vier Reifen ins Leben rief.

Erwartungen übertroffen

Die Aktion hat letztlich aber die Erwartungen weit übertroffen. Statt für vier Reifen kam innerhalb eines Tages so viel Geld zusammen, dass nun alle vier Fahrzeuge mit neuen Rädern ausgestattet werden können. „Dass in weniger als 24 Stunden so viel Geld gespendet wurde, zeigt, wie wichtig den Menschen unsere Hilfe ist“, ist sich Moritz Reinecke sicher. Knapp 800 Euro wurden in kürzester Zeit gesammelt.

Online Aufgerufen zur Unterstützung der Staffelfahrzeuge hatten der Zielitzer Jonas Samsel und Alexandra Hansen aus einem einfachen Grund: „Die Fahrer sind ehrenamtlich unterwegs, um für die Sicherheit anderer zu sorgen und wenn das Geld fehlt, um deren eigene Sicherheit zu garantieren, dann war das das Mindeste, was wir tun konnten“, sagt Hansen. Denn bei den jährlich zurückgelegten Kilometern der Fahrer müssten die Reifen jedes Jahr erneuert werden, erklärt der Staffelleiter. „Uns gibt es zwar erst ein Jahr, und im Winter sind wir nur selten unterwegs, aber die Reifen sind nach den ganzen Einsätzen jetzt einfach runter.“

Andreas Alstein (v.r.), Dirk Lindner, und Moritz Reinecke gehören zur Johanniter Motorradstaffel. Mit 20 Ehrenamtlichen ist sie die größte in Sachsen-Anhalt. Foto: Kristina Reiher

Denn die Fahrer werden von der Rettungsleitstelle des Landkreises mitalarmiert, wenn sie gebraucht werden und legen im Jahr tausende Kilometer zurück. Immer wieder sind sie auch bei fehlenden Rettungsgassen im Einsatz. Wie wichtig die sind, weiß Hansen aus eigener Erfahrung: „Ich hatte selbst mal einen schlimmen Unfall, bei dem keine Rettungsgasse gebildet wurde. Überlebt habe ich nur, weil ich das Glück hatte, dass im Auto hinter mir ein Arzt saß.“

Änderungen für Staffel

20 Ehrenamtliche engagieren sich aktuell bei der Johanniter-Motorradstaffel in Zielitz und machen sie damit zur Mannschaftsstärksten in Sachsen-Anhalt. Im Gespräch ist nun auch, wegen Platzmangel im Feuerwehrhaus, in dem die Staffel aktuell mit untergebracht ist, einen neuen Standort zu finden. „Langfristig muss da eine neue Lösung her“, erklärt Gemeinderatsmitglied Jonas Samsel.