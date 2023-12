Zielitz - Ein letzter Höhepunkt im diesjährigen Vereinsleben war für die Mitglieder des Bergmannsvereines „Scholle von Calvörde“ die Barbarafeier mit Mettenschicht im schmucken Vereinsheim. Mit der traditionellen Zeremonie ehrten sie dabei die Schutzpatronin der Bergleute.

Der Jahresabschluss bot auch noch einmal Gelegenheit, an die Höhepunkte im abgelaufenen Jahr zu erinnern. Dabei stehen an erster Stelle zweifellos die Feiern zum 50-jährigen Jubiläum der Produktionsaufnahme im Kaliwerk Zielitz und zum 30-jährigen Bestehen des Bergmannsvereines.

Beeindruckender Bergaufzug

Das Fest des Kaliwerkes unterstützten die Vereinsmitglieder mit großem Engagement. „Unter anderem gestalteten wir gemeinsam mit 50 Bergmanns- und Musikvereinen einen beeindruckenden Bergaufzug“, erinnerte sich Vereinsvorsitzender Manfred Witzel. Der Verein fungierte auch als Herausgeber der Chronik „50 Jahre Kali aus Zielitz“, die unter der redaktionellen Leitung von Uwe Handke entstand und sehr gefragt war.

Auch zum eigenen Jubiläum hatten sich die rund 180 Mitglieder des Bergmannsvereines zahlreiche Gäste eingeladen. Der Verein war am 25. Mai 1993 in der Wolmirstedter Gaststätte „Zur Glucke“ gegründet worden. Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Auszeichnung des Vereinsvorsitzenden Manfred Witzel mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt. „Ich sehe darin vor allem eine Anerkennung für die Arbeit des gesamten Vereines“, betonte der Geehrte bescheiden.

Vielfältige Aktivitäten 2023

Und die Aktivitäten der Bergleute waren auch im zu Ende gehenden Jahr vielfältig. Da gab es beispielsweise eine Dreitagesfahrt nach Neubulach im Schwarzwald, eine Tagesfahrt zur Konzernzentrale in Kassel, Besuche in der Bundeswehr-Übungsstadt Schnöggersburg oder der beeindruckenden Bergweihnacht im Leipziger Gewandhaus. Die Zielitzer nahmen unter anderem an den Bergparaden zum 5. Thüringischen Bergmannstag in Bleicherode oder zum 500-jährigen Bestehen der Bergfreiheit in St. Andreasberg teil.

Tausende Besucher brachten die Haldenführer des Bergmannsvereines sicher auf den Kalimandscharo. Darunter auch die Gäste der Theateraufführungen des Zielitzer Holzhaustheaters.

Darüber hinaus gab es weitere vielfältige Aktivitäten im Verein, beispielsweise in der Damengruppe, im Bergmannschor oder auch in der Werkstatt. Auch die Pflege und Reinigung des Vereinsheimes verlangt ein ständiges Engagement.

Auf der letzten Versammlung des Vereines in diesem Jahr stellte der Vorstand, zu dem seit der Jahreshauptversammlung auch Axel Meinzen als 2. Vorsitzender gehört, den Arbeitsplan für das Jahr 2024 vor. Geplant sind unter anderem die Teilnahme am Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal, an der Bergparade in Clausthal-Zellerfeld oder eine Mehrtagesfahrt zum Kalihafen Hamburg.