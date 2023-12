Thomas Schmette wird am 18. Januar das Zepter an seinen Nachfolger übergeben. Was sonst noch bei der Verbandsgemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stand.

Zielitz - Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Elbe-Heide fassten auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr noch einige wichtige Beschlüsse. Dazu gehörte auch ein Beschluss über die Gültigkeit der Wahl des Verbandsgemeindebürgermeisters am 15. Oktober. Das war die Voraussetzung, um Stefan Crackau (parteilos) als neuen Verbandsgemeindebürgermeister zu ernennen, zu vereidigen und zu verpflichten. Der Zielitzer wird sein Amt am 18. Januar antreten. „Ich freue mich auf diese Aufgabe und auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Verbandsgemeinderat“, betonte er nach seiner Ernennung.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024. In dem Zahlenwerk sind allerdings die rund 520.000 Euro für die Containerlösung in Rogätz nicht enthalten. Das sorgte für Enttäuschung bei den Eltern der Rogätzer Kitakinder, die zur Sitzung gekommen waren.

Kinder müssen nach Angern

Bedeutet das doch, dass sie ihre Kinder mit Beginn der Sanierungsarbeiten am Kita-Gebäude voraussichtlich zwei Jahre lang nach Angern zur Betreuung bringen müssen.

In der Einwohnerfragestunde sprach Aaron Voß als Vertreter der Rogätzer Eltern das Thema an. Er wies auf die Argumente der Eltern hin, die gegen die Unterbringung in Angern sprechen und die mit den Unterlagen für die Sitzung an alle Ratsmitglieder verteilt worden waren.

Den Haushalt im Blick haben

Ralf Ganzer als Vorsitzender des Verbandsgemeinderates erklärte, dass bei einer Bürgermeisterrunde im Vorfeld der Sitzung angesichts knapper Kassen Einhelligkeit bestanden habe, die Lösung in Angern anzustreben. Dafür werden lediglich rund 67.000 Euro benötigt. „Diese Zahl ergibt sich aus den Angeboten der beauftragten Unternehmen“, stellte Noch-Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Schmette klar. Der Rogätzer Bürgermeister Wolfgang Großmann betonte ebenso wie andere Ratsmitglieder, dass es wichtig sei, den Haushalt im Auge zu behalten. „Für die Zukunft mahne ich aber bei ähnlichen Problemen mehr Bürgernähe an“, so Großmann.

Weitere Ratsbeschlüsse befassten sich unter anderem mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen im nächsten Jahr und mit der Ernennung von Führungskräften der Feuerwehr.