Zielitz - Die große Bergparade wird ein Höhepunkt, wenn das Zielitzer Kaliwerk am 24. Juni sein 50-jähriges Produktionsjubiläum feiert. Über 350 Bergleute aus rund 24 Bergmannsvereinen werden ihr Ehrenkleid tragen und sich in den Zug einreihen. Sobald sie am Bergmanns-Saal angekommen sind, wird das Fest eröffnet. Was macht den Zauber der Bergbautradition aus?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.