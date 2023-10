Zielitz /Berlin - Die Ganztagsschule in Zielitz ist bereits seit 1997 in internationale Projekte eingebunden, die von der EU unterstützt und finanziert werden. Ziel dieser Projektarbeit ist es, den Schülern einen Einblick in die Kultur und Lebensweisen der Menschen anderer Ländern nahe zu bringen, Toleranz und Weltoffenheit zu vermitteln, die englische Sprache zu fördern und Unterricht in anderer Form anzubieten.

Mit „Sensory Gardens“ überzeugt

„Sensory Gardens“ ist eines dieser Projekte. Viele Schüler haben die Partnerschulen bei Projekttreffen besucht: Sie haben zum Beispiel in Barcelona das Blumenfest erlebt, in Schweden den Winter gefeiert, in Budapest viel über Demokratie gelernt; sind auf den Spuren von Shakespeare in Stratford-upon-Avon gewandelt oder konnten die atemberaubende Natur Rumäniens erleben.

Oft war die Gesamtschule Zielitz auch Gastgeber von Projekttreffen. Durch die Unterstützung zahlreicher Familien des Einzugsgebietes der Ganztagsschule Zielitz fühlten sich alle Gäste stets wohl und hatten viel Spaß.

Vergleichsweise hoher Lebensstandard in Deutschland

Egal wo, wie, zu welchem Thema die Projekte stattfanden: Immer waren die Schüler erstaunt darüber, dass trotz aller Unterschiede, ihre Altersgenossen so ziemlich gleich ticken. Dabei fiel ihnen besonders auf, dass Deutschland ein Land mit vergleichsweise hohem Lebensstandard ist.

Auch die lange, mit vielen Einschränkungen behaftete Pandemiezeit, konnte den Tatendrang aller Partner des Projektes „Sensory Gardens“ nicht brechen. Mit großem Engagement arbeiteten die Zielitzer mit Schulen aus der Türkei, Rumänien, Portugal und Norwegen an Umweltthemen zusammen.

„Überraschend erhielten wir eine Einladung der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Senatorin Katharina Günter-Wünsch, zur Tagung ’Best of Erasmus 2023’ in Berlin“, heißt es aus der Schule. Auf der Veranstaltung stellten sich Projekte vor, die für ihre erfolgreiche Arbeit ausgezeichnet wurden. Projektleiterin Ute Fruth präsentierte das „Sensory Gardens“. Dieses Projekt wurde von der Kultusministerkonferenz der Bundesländer und der EU als „Success Story“ - als Erfolgsgeschichte - ausgezeichnet.

Ehrung gilt auch Schülern, Lehrern und Eltern

Schulleiterin Kerstin Ahlers und Ute Fruth nahmen jetzt auf der Festveranstaltung die Auszeichnung aus den Händen des Leiters des Pädagogischen Austauschdienstes Gernot Stiwitz und der Staatssekretärin für Bildung, Christina Henke, entgegen.

„Diese Ehrung gilt auch allen Schüler, Kollegen und Eltern, die uns bei dieser Arbeit unterstützt haben. Vielen Dank“, betont die Schulleiterin Kerstin Ahlers.

Zum Hintergrund: Inklusion, Nachhaltigkeit, Digitaler Austausch und Partizipation und Teilhabe: 22 Schulen mit Projekten zu den vier Prioritäten des Erasmus-Programmes wurden 2023 von der Nationalen Agentur als „Success Stories“ ausgezeichnet. Kriterien dafür sind unter anderem Innovation, Nachhaltigkeit, Wirkung und Übertragbarkeit sowie bildungspolitische Relevanz. In der Auswahl wurde außerdem auf regionale Ausgewogenheit geachtet.

Die Gesamtschule Zielitz wurde unter der Rubrik „Green Erasmus“ für das Projekt „Sensory Garden“ ausgezeichnet. „Durch das Verständnis der Natur, die uns als solche umgibt, ist es möglich, die Schüler zu einem besseren Verständnis der Verantwortlichkeiten zu erziehen, die sie haben, sowohl durch Gartenaktivitäten als auch durch das Studium der Interaktionen zwischen Mensch und Natur“, heißt es in der Projektbeschreibung.