Zoff um Sitze im Aufsichtsrat der Stadtwerke Wolmirstedt

Wer sitzt im Aufsichtsrat der Stadtwerke? An dieser Frage reibt sich der Wolmirstedter Stadtrat auf. Die Frage ist: Ist die Bürgermeisterin zwangsläufig Mitglied und wer bestimmt die anderen Aufsichtsräte?

Wolmirstedt - Die Stadtwerke haben eine wichtige Aufgabe: Sie kümmern sich darum, dass Bürger in warmen Wohnungen Kaffee kochen und das Handy aufladen können. Simpel gesagt. Etwas ausführlicher klingt das so: Das Unternehmen ist für die Versorgung mit Strom, Gas und Fernwärme zuständig, agiert als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), verfügt über ein Stammkapital von 2,5 Millionen Euro, das von zwei Gesellschaftern bereitgestellt wird: von der Stadt Wolmirstedt (1,265 Millionen Euro) und von der Avacon AG Helmstedt (1,235 Millionen Euro). Das heißt, Wolmirstedt hat mit 50, 6 Prozent die Mehrheit am Unternehmen inne.