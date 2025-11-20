Automobile Zukunft in Mitteldeutschland Zukunftsforum Automotive bringt Experten nach Ebendorf
Beim Zukunftsforum Automotive in der Gemeinde Barleben bei Magdeburg treffen sich Experten aus Mitteldeutschland und Niedersachsen, um Strategien für die Transformation der Branche zu diskutieren.
20.11.2025, 09:00
Ebendorf - Ebendorf in der Gemeinde Barleben wird demnächst zum Zentrum von Automobilexperten aus ganz Deutschland. Der Branchentreff „Zukunftsforum Automotive Mitteldeutschland“ am Donnerstag, 4. Dezember, im Hotel „Marriott“ soll Raum zum Austausch zwischen Regionen geben, wie aus einer Einladung hervorgeht.