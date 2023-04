Doreen Hauck und Swen Pazina fiebern der Eröffnung des Bahnhofsgebäudes am 12. Mai entgegen. Das erstrahlt in neuem Glanz. An diesem Tag wird auch der Fußgängertunnel samt Aufzügen von der Bahn eingeweiht. Die Stadt wird das Ensemble demnächst mit einem neuen Bahnhofsvorplatz vollenden.

Foto: Gudrun Billowie