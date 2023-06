Schule Zündstoff Schulsozialarbeit: Eine Fackel für Rogätz

Die Schulsozialarbeit an den Schulen ist immer wichtiger geworden. Doch in puncto Finanzierung gibt es einen Flickenteppich, der am Ende für jede Menge Frust sorgt. Die jüngsten Pläne des Landes erweisen sich zudem als wahrer Zündstoff.