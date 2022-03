Zuwachs für Gewerbegebiet Barleben

Blick in ein Haus des Innovations-und Gründerzentrums im Technologiepark Ostfalen in Barleben. Nach 15 Monaten Bauzeit hat der Verein „Pilot Pflanzenöltechnologie Magdeburg“ (PPM) seine neue Forschungsanlage im Technologiepark in Betrieb genommen.

Foto: picture-alliance / dpa