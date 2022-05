Zuwachs im Fuhrpark der Gemeindefeuerwehr Elbe-Heide

Die Verbandsgemeinde Elbe-Heide hat ihre Feuerwehr besser ausgestattet. Ein Fahrzeug in Cröchern wurde „umgekrempelt“ und in Hillersleben erwartet ein ganz neues Fahrzeug.

Elbe-Heide - „Die Einsatzkräfte in Cröchern können ihr Fahrzeug ab sofort viel optimaler einsetzen." Das erklärte der Verbandsgemeindewehrleiter gegenüber der Volksstimme. „Man könnte sagen: Das Fahrzeug wurde einmal umgekrempelt“, so Dustin Grönke. So sei beispielsweise die vorhandene Tragkraftspritze an den Wassertank angeschlossen worden. Diese könne nun zuverlässig die 800 Liter aus dem Wassertank im Fahrzeug fördern. Die ursprüngliche kleine Behelfspumpe sei entfernt worden. Regale und Geräte seien neu geordnet worden und außen am Fahrzeug beleuchte nun moderne LED-Technik das Umfeld. Das im Jahr 2011 für die Cröcherner Feuerwehr angeschaffte Fahrzeug könne nun wieder optimal eingesetzt werden.