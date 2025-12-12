Die Singegemeinschaft stimmt mit zwei Konzerten auf das Fest ein – mit Gospelmusik, Adventsliedern und besinnlicher Stimmung.

Der Wolmirstedter Gospelchor wird am Sonnabend, 13. Dezember, in Ebendorf auftreten.

Ebendorf - Mit gleich zwei Weihnachtskonzerten will der Wolmirstedter Gospelchor in der Kirche Ebendorf auf die besinnliche Zeit einstimmen. Die Aufführungen unter dem Motto „Sternenglanz“ am Sonnabend, 13. Dezember, beginnen um 15 sowie um 17 Uhr. Mit traditionellen Adventsliedern und festlicher Gospelmusik werde es fröhlich, mitreißend und besinnlich, verspricht der Chor.