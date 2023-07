Meitzendorf in der Gemeinde Barleben will moderner werden. Geprüft werden soll, ob das historisch gewachsene Ortsbild bewahrt werden kann, ohne etwa auf Photovoltaikanlagen verzichten zu müssen.

Meitzendorf - Meitzendorf vor den Toren der Landeshauptstadt hat eine lange Geschichte. Erstmals im Jahr 939 urkundlich erwähnt war der Ort in den folgenden Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägt. Der Dreißigjährige Krieg brachte dem Dorf neben Plünderungen auch die Pest. Die schwärzesten Jahre erfolgten jedoch nach dem katastrophalen Brand nach einem Blitzschlag im Jahr 1727, dem fast alle Häuser zum Opfer fielen. Verschont blieben lediglich die Kirche sowie zwei Höfe und zwei Häuser.

Doch hat sich Meitzendorf wie berappelt, nicht zuletzt auch durch die Bahnanbindung im 19. Jahrhundert. Diese wechselvolle Geschichte spiegelt sich bis heute in der vorhandenen Ortsstruktur wieder. Sie stellt ein hohes Schutzgut dar. Um diese zu bewahren wurde noch zu Zeiten, als Meitzendorf eine eigenständige Gemeinde war, ein Bebauungsplan mit einer örtlichen Bauvorschrift erlassen. Das war im Jahr 1999.

Seither wurde der Ortskern behutsam auf Vordermann gebracht. Die Straßen sind Granit gepflastert und Alleebäume wurden gepflanzt. Historische Fassen aus Fachwerk oder Bruchstein wurden erhalten. Wer bauen wollte, musste der dorfgerechten Bauweise „unter Wahrung des dorftypischen Hofcharakters“anpassen. Vergnügungsstätten und größere Gewerbeeinheiten sind nicht erlaubt, genauso wie größere Dachaufbauten.

Bebauungsplan kommtauf den Prüfstand

Doch soll der Bebauungsplan für den Ortskern auf den Prüfstand. So haben die Gemeinderäte ein Verfahren zur Änderung der strengen Vorschriften mit einem sogenannten Aufstellungsbeschluss eröffnet. Damit folgten die Politiker einem Vorstoß des Meitzendorfer Ortschaftsrates. Geprüft werden soll, ob die örtliche Bauvorschrift hinsichtlich der Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung geändert werden kann. Diese sind nämlich in der gültigen Fassung nicht vorgesehen.

Diskutiert wurde in der jüngeren Vergangenheit auch das Thematik der Einfriedungen. So durften Mauern eigentlich nur aus Bruchstein gebaut werden. Doch war diese Vorgabe einst aufgeweicht worden. Seither sind auch verputzte Ziegelmauern, Holzzäune oder natürliche Hecken als Einfriedungen zulässig. Doch soll das zu verwendende Material erneut auf den Prüfstand.

„Wir wollen das Bauen in Meitzendorf freier machen. Aber der historische Dorfcharakter soll erhalten bleiben“, begründet der Meitzendorfer Ortsbürgermeister Peter Hiller (CDU) den Vorstoß seines Ortschaftsrates. Damit folgen die Lokalpolitiker dem Beispiel von Barleben. Im alten Dorfkern soll es künftig möglich sein, Solaranlagen auch straßenseitig installieren zu können, wenn einem bestimmten Muster in der Anordnung der Paneele gefolgt wird.

Solaranlagen sollen sich optisch anpassen

Doch hatte vor allem die von der Gemeindeverwaltung formulierte Vorgabe für reichlich Diskussionsstoff gesorgt, nach der Solarpaneele nur so installiert werden dürfen, dass sie „optisch die Struktur von Ziegeleindeckungen aufnehmen“. Außerdem sollen die Anlagen auf Dachflächen als ein zusammenhängendes Rechteck auszubilden sein, „um eine verträgliche Dachansicht“ zu gewährleisten, wie es weiter heißt. Es darf also beispielsweise nicht um Dachfenster herum gebaut werden. Das führe zu „Unordnung“. Doch hatten die Mitglieder des Gemeinderates mehrheitlich der entsprechenden Änderung der örtlichen Bauvorschrift zugestimmt.

So muss also im Zuge des nun eröffneten Änderungsverfahrens in den kommenden Wochen nicht nur über die Zulässigkeit von Photovoltaik auf den Dächern des Meitzendorfer Ortskern entschieden werden, sondern auch über die dann erlaubten Anordnungen der Module. Für die Einarbeitung der Neuerungen in die Bauvorschriften soll ein Planungsbüro verpflichtet werden.

Das maßgebliche Ziel einer Überarbeitung bleibt jedoch die „Sicherung des dörflichen Charakters und der ortsbildprägenden Bebauung sowie der Erhalt des städtebaulichen Erscheinungsbildes“, ist dem Gemeinderatsbeschluss zu entnehmen. Weitere Änderungsvorschläge werden sich wohl im Zuge der Diskussionen in den gemeindlichen Gremien ergeben.