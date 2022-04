Zwischen Zocken und Flohmarkt - Wolmirstedts Bibliothek im Spannungsfeld

Wolmirstedt - Bücher gibt es in der Wolmirstedter Stadtbibliothek zuhauf, doch mit Lesefutter allein will Bibliotheksleiterin Janina Freimann nicht in die Zukunft starten. Deshalb bietet sie in den Osterferien das Projekt „Total digital“ an. Da geht es um Computerspiele. Sind Kinder nicht eigentlich die besseren Experten?