Mehr als nur einen Hauch von Woodstock soll es am Sonnabend, 26. Oktober, in der Wischelandhalle geben. Foto: SeppH/pixabay

50 Jahre nach dem legendärsten Musikfestival aller Zeiten kommt am 26. Oktober mit „The Spirit of Woodstock“ Flower-Power nach Seehausen.

Seehausen l Ein halbes Jahrhundert nach dem legendärsten Musikfestival aller Zeiten kommt mit „The Spirit of Woodstock“ eine neue Musicalrevue, die das Flower-Power-Feeling, die größten Hits und den Mythos des berühmtesten Rock-Happenings der Welt live auf die Bühne bringt. Das Spektakel steigt auch in Seehausen. Und zwar in zwei Wochen am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Wischelandhalle.

Bis heute gilt Woodstock als das größte Musikfestival aller Zeiten – musikalisch brillant, von einem friedlichen, unkommerziellen Geist geprägt. Reset Production veranstaltet zum 50-jährigen Jubiläum ab Herbst 2019 die neue Musicalrevue, die an das Flower-Power-Feeling, die bekanntesten Hits und den Mythos des berühmtesten Rock-Happenings der Welt erinnert. Die authentische Show entführt ihre Besucher zurück in das Jahr 1969 auf das berühmte Feld eines Milchbauern in Bethel im US-Bundesstaat New York. Erzählungen und Videos erinnern an die legendä- ren drei Tage voller Schlamm, Drogen und freier Liebe: damals ein komplett neues Lebensgefühl, das von weit mehr als 400 000 Menschen sowie über 30 Bands und Solokünstlern zelebriert wurde. Die fantastischen Interpreten und Live-Musiker von „The Spirit of Woodstock“ verwandeln jede Showbühne in ein wahrhaftiges Happening. Nostalgie pur, faszinierend und emotional – eine unvergessliche Zeitreise, heißt es in der Ankündigung.

Karten zum Preis von 34,90 bis 47,90 Euro gibt es in der Stadtinformation Seehausen, bei der Volksstimme sowie allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0365/54818 30 und im Internet unter der Adresse www.spiritofwoodstock.de.