16. April: Zerbst gedenkt der Zerstörung vor 77 Jahren durch anglo-amerikanische Bomber

Mitglieder des Stadtrates und zahlreiche Bürger erinnerten am heutigen 16. April an die Bombardierung der Stadt und mahnen zum Frieden. Das mahnende 'Nie wieder' wandelt sich zum 'Hören Sie auf!'

Zerbst - Am Ostersonnabend (16. April) um 10.20 Uhr begannen die Glocken zu läuten. Am 16. April 1945, just zu dieser Zeit, brach ein Inferno über Zerbst los. Mehr als 500 Menschen wurden getötet, ein Großteil der Stadt in Schutt und Asche gelegt. Die Wunden sind noch heute allgegenwärtig.