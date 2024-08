Die Planungen für die Neugestaltung eines Teils der Parkanlagen rings um die Stadtmauer gehen in die heiße Phase. Die Zerbster sollen aber nicht außen vor bleiben, denn es gibt eine Möglichkeit mitzureden.

2,2 Millionen Euro fließen in die Gestaltung der Parkanlagen zwischen Rathenau-Platz und Heidetor: Wie die Zerbster mitreden können

Zerbst - Rund 2,2 Millionen Euro sollen von 2024 bis 2026 in die Gestaltung der Parkanlagen zwischen Rathenau-Platz und Heidetor fließen. Möglich macht das eine Förderung des Bundes in Höhe von 1,83 Millionen Euro aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Rund 323.000 Euro Eigenmittel muss die Stadt zuschießen.