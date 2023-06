Die Zerbster Kiesgrube am Waldfrieden ist ein beliebtes Angelgewässer. Aber was schwimmt da eigentlich alles unter der Wasseroberfläche?

26 Kilo Marmorkarpfen in Zerbster Kiesgrube

26 Kilo wog dieser Marmorkarpfen, den Frank Weichler mit seinem Kollegen Marius Hennicke aus der Zerbster Kiesgrube am Waldfrieden holte.

Zerbst - Vogelgezwitscher im Schilfgürtel, Wellen, die sanft ans Ufer platschen – mit Naturidylle pur lockt die Zerbster Kiesgrube gerade jetzt im Sommer immer wieder Badende an. Auf eigene Gefahr können sie Abkühlung finden in dem südlich der Stadt gelegenen See, unter dessen Oberfläche reichlich Leben ist – sehr zur Freude von Anglern. Welche Fische sie hier aus dem Wasser holen können, das verrät jetzt eine aktuelle Bestandsaufnahme.