Die leuchtenden Kolosse von Coca-Cola haben ihren Aufenthalt in Zerbst verlängert. Natürlich wird auch der märchenhafte Konvoi wieder Hunderte Menschen zum Staunen bringen. Was die Besucher am 3. Advent erwartet.

Zerbst - Wie vom Weihnachtsmarktverein zu hören ist, kommen die Coca-Cola Weihnachtstrucks nicht nur am 14. Dezember nach Zerbst. Die leuchtenden Kolosse verlängern ihren Halt, sind also am 14. und am 15. Dezember in Zerbst – also am Sonnabend und am Sonntag.