35 Neuinfektionen seit Freitag in Anhalt-Bitterfeld - Zwei in Zerbst

Die Zahl der Neuinfektion steigt auch in Anhalt-Bitterfeld weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist allerdings leicht rückläufig.

Insgesamt 35 Neuinfektionen verzeichnet anhalt Bitterfeld seit 15. Oktober, zwei in Zerbst.

Wie Landkreissprecherin Marina Jank mitgeteilt hat, haben sich seit Freitag (15. Oktober) im Landkreis 35 weitere Personen mit Covid-19 infiziert, darunter auch zwei Zerbster. „Aktuell sind in Anhalt-Bitterfeld insgesamt 190 Personen infiziert, 18 in Zerbst“, so Jank.