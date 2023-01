54-jähriger Zerbster wegen Totschlags angeklagt

Die Dessauer Strafkammer verhandelt ab 24. Januar eine tödliche Messerattacke, die sich im August auf einem Zerbster Firmengelände abgespielt hat. Ein Mann wurde dabei getötet. Was bisher bekannt ist.

Dessau/Zerbst (vs/tr) - Vor der 2. Strafkammer als Schwurgericht beginnt am 24. Januar die Hauptverhandlung gegen einen 54-jährigen Mann aus Zerbst. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Zerbster Totschlag vor. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen soll er in den Morgenstunden des 16. August 2022 auf einem Firmengelände in Zerbst im Zuge einer zunächst verbalen, später körperlichen Auseinandersetzung einem Arbeitskollegen mit einem Steakmesser tödliche Stichverletzungen zugefügt haben.