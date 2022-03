825 Jahre Steckby feiern 825 Jahre sind Grund genug, um zu feiern: Großes Festwochenende im Steckbyer Lunapark bietet großes Programm

Steckby feiert 825 Jahre. Im Lunapark beginnt Freitag das umfangreiche Programm. Ein Fest für Steckbyer und Gäste, für kleine und große Leute. Am Freitag geht es mit einem Dorf-Kino los. Am Sonnabend wird es Bilder und Filmaufnahmen geben, die zum nostalgischen Erinnern einladen. Gäste erwartet viel Musik und viele Aktivitäten, außerdem mehrere Stände und Ausstellungen. Höhepunkt am Sonntag ist der große Festumzug durchs Dorf und das Kinderfest.