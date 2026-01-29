Ob Abfuhrtermine oder Serviceinfos: Die App der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke erleichtert ihren Kunden die Abfallentsorgung.

Ab 01.01.2026 steht den Bürgern des Landkreises die Gelbe Tonne zur Entsorgung von Verpackungsabfällen zur Verfügung. Foto: detailfoto - stock.adobe.com

Zerbst - Wie schnell ist das Herausstellen der schon übervollen Mülltonne im hektischen Alltag vergessen? Praktische Hilfe bietet hier die ABI-Abfall-App der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke (Abikw). Aufs Handy runtergeladen, erinnert sie einen an alle Abfuhrtermine. Ab sofort wird auch wieder die Abholung der gelben Tonnen angezeigt.