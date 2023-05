Klassische Landwirtschaft lohnt sich für kleinere Betriebe in der Zerbster Region kaum noch. In Dobritz wird deshalb jetzt über Agri-Photovoltaik nachgedacht - was das bedeutet.

Zerbst/Dobritz - Der Landwirtschaftsbetrieb Rückert in Dobritz existiert bereits seit Generationen – und das Familienunternehmen soll auch in Zukunft fortbestehen. Um das in Anbetracht immer öfter drohender Ernteausfälle in Folge anhaltender Trockenheit zu gewährleisten, braucht es innovative, nachhaltige Ansätze. Für die Rückerts ist die Agri-Photovoltaik eine Lösung, die verschiedenste Vorteile bietet.