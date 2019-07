„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“, wusste schon Goethe. Sommer, Sonne, Cabrio, coole Musik, Urlaub und sich den Wind durch die Haare wehen lassen – was will man mehr. Und so zog es Antonia Platte mit ihrem Großeltern hinaus auf die Landstraßen, um mit dem Kult-Trabbi Cabrio die Landschaft und die Natur rings um Zerbst zu erkunden. Ein Motiv für Trabbi und Enkelin war der knallrote Klatschmoon zwischen Moritz und Güterglück, natürlich passend zur Farbe der kultigen Rennpappe. Danach ging es in Richtung Elbe, noch kann sie allerdings nicht selbst fahren. Foto: Lothar Platte

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Die Volksstimme ruft alle Zerbster zur Aktion „Mein schönstes Urlaubsfoto“ auf.

Zerbst l Kürzlich sind die Jungen und Mädchen mit den Zeugnissen in der Hand in die wohlverdienten Ferien gestartet. Die Monate des Lernens sind vorbei, jetzt heißt es in den allermeisten Familien: Koffer packen, Badehose oder Wanderschuhe nicht vergessen. Und ab geht es mit dem Auto, dem Zug oder dem Flieger in den Sommerurlaub. Und auch die Erwachsenen haben auf die Zeit im Jahr gewartet, in der sie tun können, wonach ihnen der Sinn steht – weg von Alltagsstress und Beruf. Auch für sie beginnt im Urlaub die schönste Zeit im Jahr. Deshalb rufen wir unsere Leserinnen und Leser auf: Zeigen Sie uns, wo sie sich erholt haben oder wo sie tolle neue Eindrücke von der Welt, von anderen Kulturen gesammelt haben. Schicken Sie uns Ihre Urlaubsfotos!

Deutsche reisen gern

Zwar sind die Deutschen längst nicht mehr „Reiseweltmeister“, da wurden sie von China und den USA überholt, aber es zieht sie nach wie vor in die Ferne. Immerhin 58 Prozent der Deutschen unternehmen im Durchschnitt eine Urlaubsreise von mindestens fünf Tagen im Jahr.

Und – sie geben immer mehr Geld aus für ihre Reisen. An absoluter Spitze der Lieblingsreiseziele der Deutschen liegen die USA, an zweiter Stelle folgt Thailand. Ganz vorne mischen aber auch die Inseln in der Karibik mit. Die Türkei steht seit ein, zwei Jahren nicht mehr oben auf der Liste der Lieblingsziele. Auch Ägypten ist wegen der unsicheren politischen Lage in den Hintergrund gerückt. Dafür boomen im europäischen Raum Spanien, Italien und Portugal. Auch die Ostsee bleibt beliebt, wie ohnehin der Urlaub im eigenen Land wieder voll im Trend liegt. Im Schnitt dauern die Urlaubsreisen der Deutschen etwa 13 Tage. Am reisefreudigsten sind übrigens die 35- bis 54-Jährigen, besagt die Tourismusanalyse 2019 der Stiftung für Zukunftsfragen.

In die Ferne und im eigenen Land

Aber egal, wo Sie Ihre Ferien verbringen, ob am Nordcap, am südlichen Wendekreis, im eigenen Garten oder auf Balkonien – schicken Sie uns die schönsten Schnappschüsse aus Ihren Ferien. Fotografieren Sie den Aufstieg auf einen Gletscher, einen stimmungsvollen Sonnenuntergang am Meer oder aber drücken Sie auf den Auslöser, wenn sie einen Ausflug mit Kind oder Enkel unternehmen oder wenn Sie die Blütenpracht im eigenen Garten genießen. Eine Ausgabe der Volksstimme muss nicht mit auf dem Bild sein.

Ihre schönsten Urlaubsbilder werden wir in der Zeitung und auf unserer Homepage veröffentlichen. Die schönsten zehn werden prämiert. Schicken Sie bis 15. September Ihr schönstes Bild per Mail an die Lokalredaktion in Burg.

Schreiben Sie dazu, wo das Foto aufgenommen wurde, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist, wie der Fotograf heißt und wo er lebt. Und vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer mit anzugeben, damit wir Sie erreichen können, sollten Sie zu den zehn Gewinnern gehören. Es können auch mehrere Fotos eingereicht werden.

Mitmachen lohnt sich!

Schicken Sie das Bild per E-Mail an die Volksstimme unter der Adresse redaktion.zerbst@volksstimme.de, Stichwort: Urlaubsfoto. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, die Fotos digital zu versenden, können Sie sie auch an Lokalredaktion Zerbst, Stichwort Urlaubsfoto, Alte Brücke 45, 39261 Zerbst, senden oder persönlich vorbeibringen.