Ja-Wort Aktion Traumhochzeit: Anja und Jan Thiemann aus Zerbst sind das Gewinnerpaar 2021

Anja und Jan Thiemann haben sich am 24. August nach 27-jähriger Partnerschaft das Ja-Wort gegeben. Ein Grund mehr, an der Volksstimme-Aktion „Traumhochzeit 2021“ teilzunehmen. Und es hat sich am Ende gelohnt.