Der Wertlauer Weg in Steutz soll wieder schön aussehen. Freiwillige Helfer haben die Arbeit jetzt selbst in die Hand genommen.

Steutz l Ein beliebte Strecke für einen Spaziergang, den Gang mit dem Hund, mit dem Kinderwagen oder zum Joggen ist der Wertlauer Weg. Gleich am Ortseingang aus Richtung Zerbst kommend führt der Weg links weg vorbei an den letzten Häusern und man würde bis nach Wertlau gelangen oder könnte in Richtung Rietzmeck abbiegen. Bäume in einem mehr oder weniger schlechten Zustand säumen rechts und links den Weg.



Jetzt haben es sich einige Steutzer auf die Fahne geschrieben, den Wertlauer Weg wieder herzurichten. Das war schon länger im Gespräch. Auch im Verein Ländliches Leben Steutz/Steckby wurde überlegt, was man machen kann. Schließlich wurde jetzt Initiative ergriffen. Einer, der sich der Sache mit angenommen hat, ist Florian Richter. Er sprach Leute an, fragte nach, wer mit machen würde, per WhatsApp verständigte man sich.



Bei einem ersten Arbeitseinsatz kamen sieben Männer zusammen. Am vergangenen Sonnabend war man noch einmal zu viert. Den Bäumen rückte man mit Astschere und - säge zu Leibe. Es wurde zurückgeschnitten und Totholz entfernt. Die Aktion hatte sich die Ortschaft von der Stadt genehmigen lassen und Absprachen getroffen.



Was die Männer geleistet haben – etwa fünf Stunden waren sie jeweils in Gange – das ist deutlich zu sehen an den vielen Haufen mit dem Verschnitt entlang des Weges. Die Stadt hat sich bereit erklärt die Äste dann zu beseitigen, zu schreddern.



„Ich hätte nicht gedacht, dass so viele mitmachen würden“, freute sich Florian Richter über die Beteiligung. „Wir wollen ja, dass was passiert“, sagte Dirk Kürschner-Meißner, es solle nicht alles auf der Strecke bleiben.



„Wir wollen es alle schön haben“, unterstützt auch Nico Emmer tatkräftig das Vorhaben. Da stimmt auch Andy Schnuppe zu, der gern auf dem Weg unterwegs ist. In den letzten Jahren sei viel kaputt gegangen, finden die Männer. Beim Schneiden blieben sie unter sich, machten natürlich auch hin und wieder eine Pause zum Schwatzen. Für eine Stärkung sorgten dann allerdings die Frauen.



Baumpflanzaktion und Baumpatenschaften

Was die Männer da leisten, findet auf jeden Fall die Anerkennung der Ortsbürgermeisterin. „Ich finde das ganz große Klasse“, sagte Gundel Schayka. Vor allem auch, dass das Ganze nachhaltig fortgeführt werden soll. Der Einsatz am Wertlauer Weg soll zunächst am 27. März in einer Baumpflanzaktion gipfeln. Geplant ist es, zehn neue Bäume – Kirsche und Apfel – hier zu pflanzen. Die werden von der Ortschaft finanziert.



Außerdem sollen Wasserfässer aufgestellt und Gießkannen vor Ort bereit gestellt werden. Jeder Spaziergänger soll sich dann künftig angesprochen fühlen, sich eine Gießkanne zu schnappen und die Bäume zu gießen. Stephan Riemschneider, der Vorsitzende vom Verein Ländlicher Weg, habe auch einen kleinen Wasserwagen, um die Wasservorräte aufzufüllen, erzählte Gundel Schayka. Die Männer übernehmen dann quasi auch die Verantwortung, dass das alles gut läuft. „Jedes Jahr könnten ein paar neue Bäume dazu kommen“, kann sich Florian Richter vorstellen.



Eine Idee sind auch Baum-Patenschaften. Anstelle von Geburtstagsgeschenken, könnte man sich einen Baum wünschen für den Wertlauer Weg. Oder man spendet einen Betrag für Neuanpflanzungen. Eine Liste der Spender würde dann ausgehängt, so die Ortsbürgermeisterin. Damit könnte viel Gutes getan werden und jeder hätte etwas davon. Mit einer Spende von 50 Euro lässt es sich Gundel Schayka nicht nehmen, hier den Anfang zu machen.



Müllsammelaktion und Frühjahrsputz

An dem 27. März wird übrigens in der ganzen Ortschaft zum Frühjahrsputz aufgerufen. Dem Vorbild der Kita- und Hortkinder, die an dem Tag zur Müllsammelaktion aufrufen, will man folgen. Alle Bürger sind aufgefordert, sich zu beteiligen, um das Dorfbild in Steutz und Steckby zu verschönern. Da könnte sich zum Beispiel jeder um die öffentliche Rabatte oder Grünfläche vor dem eigenen Grundstück kümmern. Außerdem gibt es Arbeiten am Giebelblick, im Märchenwald, am Wanderweg oder auf dem Sportplatz zu erledigen. In Steckby, das in diesem Jahr 825-jähriges Bestehen feiern kann, wird der Frühjahrsputz in Eigenregie organisiert.