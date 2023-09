Am frühen Morgen des 6. September haben in Zerbst-Nord mehrere Balkone gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatten die Situation schnell im Griff. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Am Breitestein in Zerbst-Nord fangen mehrere Balkone Feuer

Am Breitestein in Zerbst brennen mehrere Balkone.

Zerbst - Gestern Morgen gegen 7 Uhr wurden einige Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Breitestein unsanft aus dem Schlaf gerissen. An der Rückseite des Wohnblocks war im dritten Stock ein Balkon in Brand geraten. „Durch herabtropfenden brennenden Kunststoff haben dann zwei weitere darunterliegende und ein benachbarter Balkon Feuer gefangen“, schildert der Zerbster Ortswehr- und Einsatzleiter Steffen Schneider.

Bei Ankunft der Ortswehren aus Zerbst, Jütrichau und Güterglück hatten alle Bewohner des betreffenden Eingangs ihre Wohnungen bereits verlassen. Wie es zu dem Feuer auf dem Balkon gekommen ist, das ist noch unklar. „Ich kann mir das nicht erklären. Ich wurde von meiner Tochter geweckt, die den brennenden Balkon entdeckt hat“, sagt die Mieterin der Wohnung, von deren Balkon der Brand offenbar ausgegangen ist.

25 Einsatzkräften der Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Polizeibeamte im Einsatz

Mit dem Hubsteiger haben die Einsatzkräfte die betreffenden Balkone leergeräumt, um eventuelle Glutnester zu beseitigen. Foto: Thomas Kirchner

„Die Wohnungen haben bis auf Rauch keinen Schaden genommen. Wir haben noch eine Drucklüftung vorgenommen, um gegebenenfalls den Rest-Qualm aus den Wohnungen und aus dem Treppenhaus zu entfernen“, erklärt Schneider. Neben den rund 25 Einsatzkräften der drei Feuerwehren waren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Polizeibeamte im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Was den Schaden angeht, so hält sich dieser wohl nach erster vorsichtiger Schätzung in Grenzen. „Der Schaden sieht beherrschbar aus. Bei den momentanen Preisen am Bau ist eine Summe schwer schätzbar“, sagt Knuth Jacob, geschäftsführender Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft „Frohe Zukunft“, der ebenfalls zum Brandort geeilt war.