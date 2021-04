Am Zerbster Ahornweg zünden Unbekannte einen Stapel Baumstämme an

Zerbst

Am Dienstag, 27. April, gegen 22.40 Uhr muss die Zerbster Feuerwehr zu einem vermeintlichen Kleinbrand ausrücken, so steht es zumindest in der Alarmmeldung. Am Zerbster Ahornweg soll ein Baum oder Strauch brennen, heißt es in der Alarmierung. Doch als die Einsatzkräfte am Brandort eintreffen, steht in den Stadtfichten, gleich hinter der Bahnbrücke aus Richtung Bundesstraße 184, ein Stapel mit Baumstämmen in Flammen.

Täter benutzen vermutlich Brandbeschleuniger zum Entzünden der Baumstämme

Der Stapel mit den Stämmen ist etwa 25 Meter lang und knapp vier Meter hoch. Die Baumstämme haben eine Länge von zirka drei bis vier Meter. „Die aufgestapelten Baumstämme in diesem Ausmaß lichterloh zum Brennen zu bringen, ist nicht ganz einfach, eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen“, sagt Einsatzleiter Holger Müller. Nicht ausgeschlossen sei, dass hier zum einen Zündler am Werk waren und zum anderen ein Brandbeschleuniger, wie beispielsweise Grillkohle- oder Kohlenanzünder benutzt wurde.

Im Übrigen hätten sich die Löscharbeiten recht schwierig gestaltet. „Der Stapel brannte vom Boden bis ganz nach oben. Bei einer Länge der Stämme von drei bis vier Metern und den Ausmaßen des aufgestapelten Holzes ist es natürlich nicht ganz einfach, das Löschwasser in alle Zwischenräume und Ritzen zu bringen“, erläutert Müller. Schlussendlich habe man einen Schaumteppich über den Holzstapel gelegt, um so ein Aufflammen von etwaigen Glutnestern zu verhindern.

Außerdem galt es, ein Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern. „Durch die momentane Trockenheit gilt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld derzeit immerhin die Waldbrandgefahrenstufe drei, also eine dementsprechend nicht ganz ungefährliche Gesamtsituation“, sagt Müller.

Wasserrohrbruch löst Brandmeldeanlage bei der Firma Allfein aus

Mehr als zwei Stunden waren die 14 Einsatzkräfte mit dem Löschen des Holzstapels beschäftigt. „Gegen 1 Uhr waren wir dann wieder in der Wache“, sagt der Einsatzleiter. Doch die Ruhe währte nur kurz. Nur knapp 30 Minuten nachdem die Einsatzkräfte eingerückt waren, musste die Zerbster Feuerwehr erneut zu einem Einsatz in das Gewerbegebiet am Zerbster Neuen Weg ausrücken.

Hier hatte die Brandmeldeanlage der Firma Allfein Alarm geschlagen. Der Alarm wurde gegen 1.30 Uhr ausgelöst. Mit am Start diesmal auch die Kameraden aus Jütrichau und Steutz. In den allermeisten Fällen, wenn Brandmeldeanlagen in Firmen und Einrichtungen auslösen, handelt es sich um Fehlalarme, die unter anderem durch technische Defekte ausgelöst werden.

Dieses Mal nicht. „Gebrannt hat es nicht. Ein Bruch eines Heißwasserrohres, also der Wasserdampf hatte die Brandmeldeanlage und eine Fehlermeldung bei der Sprinkleranlage ausgelöst“, erklärt Müller.