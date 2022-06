Sanierungsmaßnahme Am Zerbster Weinberg rücken Anfang September die Bagger zum Ausbau der Straße an

In Kürze beginnt in Zerbst die grundhafte Sanierung der Straße „Am Weinberg“. Dem schließt sich der Ausbau der Lüttgen Brüderstraße an. Ende 2022 soll die Maßnahme beendet sein.