Andreas Dittmann in Zerbst: „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg!“

Es waren bewegende und stille Momente am Mittwochabend am Roten Garten. Mehrere Hundert Zerbster waren zusammengekommen, um Gesicht zu zeigen – gegen den Krieg und für eine friedliche Welt.

Dieses Bild bedarf keiner Worte: Das Mahnmal hell erleuchtet, und die Farben der Ukraine strahlen in den Himmel.

Zerbst - „Liebe Mutter, schilt mich nicht. Tadele mich in schwerer Stunde. Ich weiß nicht, wo mein Leben endet. Sterben werd ich in der Fremde. Wer hebt für mich das Grab aus? Bestatten werden mich fremde Leute. Wirst du nicht um mich trauern, Mutter? Mein Sohn, wie könnte ich nicht um dich trauern? Trug ich dich doch unter meinem Herzen“, heißt es in einem lemko-karpatischen Schützenlied, das als Trauerlied um die Himmlische Hundertschaft Teil des Geistes des Maidan geworden ist.