Andy Grabner und Markus Klatte übergeben 7500 Euro für die Zerbster Kulturzeit - Veranstaltungen noch bis November

Bis in den November sind im Rahmen der Zerbster Kulturzeit 2021 noch zahlreiche Veranstaltungen geplant. Viele Vereine und Künstler beteiligen sich an der Kulturzeit.

Zerbst - Mit mehreren Ausstellungen ist am 25. Juni die erste Zerbster Kulturzeit an den Start gegangen. Der Kultursommer, der noch bis in den Herbst mit verschiedenen Veranstaltungen lockt, ist sozusagen ein Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Kulturfesttage im Februar und März dieses Jahres.