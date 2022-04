Anhalt-Bitterfeld: Ministerium verlängert Umtauschfrist für Fahrerlaubnis

Zerbst/Köthen (vs) - Die erste Umtauschfrist für Führerscheininhaber der Jahrgänge 1953 bis 1958 endet bereits am 19. Januar, also in wenigen Tagen. Wie Landkreissprecher Udo Pawelczyk jetzt mitteilte, hat Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales die Frist zum Umtausch dieser Führerscheine um ein halbes Jahr verlängert.