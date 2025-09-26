Zum zweiten Mal beteiligte sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld an der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“. Und die Auswertung zeigt: Einmal rund um die Erde radeln? Kein Problem.

Anhalt-Bitterfelder stellen neuen Rekord auf und ein Zerbster Team hilft kräftig dabei mit

Zerbst/Köthen - Jeder Kilometer zählt - das ist die Devise beim Stadtradeln. Und das Ergebnis, das die Teams aus Anhalt-Bitterfeld erreichten, kann sich sehen lassen. Maßgeblich beigetragen zum neuen Rekord haben Radler aus Zerbst. Dabei zeigte sich, dass auch Verwaltungsmitarbeiter kräftig in die Pedale treten können.

Zum zweiten Mal beteiligte sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld an der deutschlandweiten Aktion. Innerhalb von drei Wochen galt es, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder zurückgelegte Kilometer wurde mittels einer App dokumentiert. Am Ende legten die 357 Teilnehmer zwischen Zerbst und Zörbig insgesamt beachtliche 68.170 Kilometer zurück, umrundeten damit eineinhalb Mal die Erde. Und das war eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, als gut 250 Personen zusammen etwas mehr als 32.000 Kilometer zurücklegten.

Ein Beitrag für mehr Klimaschutz und die Verbesserung des Radverkehrs

Diesmal beteiligten sich 39 Teams aus ganz Anhalt-Bitterfeld. Auch Zerbst war vertreten - unter anderem mit einem 13-köpfigen Team der Stadtverwaltung. Und dieses schaffte es kreisintern mit 3.363 Kilometern immerhin auf Platz 6. Unterdessen kamen die fünf Zerbster EMAG Radler mit 1.795 Kilometern auf Rang 15. Sieger war das Nobian Velo Team aus Bitterfeld, das mit18 Radelnden und 6.958 Kilometern an die Spitze fuhr.

Der bundesweite Wettbewerb zielt nicht nur darauf ab, etwas für die eigene Fitness zu tun. Zugleich sollen Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität gefördert werden. Stadtradeln ist eine internationale Kampagne von Klima-Bündnis Services.