Mehr als 9.000 Kilometer trennen Zerbst und Japan voneinander, was haben diese Orte schon gemeinsam? Ein Blick in die Geschichte lässt mehr vermuten, als gedacht.

Anhalt und Fernost: So viel Japan steckt in Zerbst!

Zerbst/Japan - Zugegebener maßen, Japan mit der Stadt Zerbst zu vergleichen, klingt erstmal etwas weit hergeholt. Schließlich liegen das fernöstliche Land und die Stadt in Anhalt-Bitterfeld nicht gerade nah beieinander. Richtet man jedoch den Blick in die Vergangenheit, zeigen sich Verbindungen: So brachte beispielsweise der Zerbster Lehrer Georg Würfel den Eiskunstlauf nach Japan. Mit seiner Lehrstelle in der nördlichen Stadt Sendai , wurde diese zum Geburtsort der Winterdisziplin in Japan.