An einem Außenpfeiler der Zerbster Nicolaikirche prangt das Schmährelief einer sogenannten "Judensau".

Zerbst - Seit Jahren schwelt ein unerbittlicher Kampf um die als „Judensau“ bekannte Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche. Ausgestanden ist er längst nicht. Im Gegenteil. Nach wie vor droht die Entfernung des mittelalterlichen Reliefs. Die hitzige Diskussion wird in Zerbst genau verfolgt, wo man Geschichte nicht leugnen will.