Im Prozess gegen den aus Pakistan stammenden Zerbster, der im letzten August einen Kollegen mit einem Messer attackiert und getötet haben soll, wurden am 15. Februar die Plädoyers gehalten. Das Urteil soll am 22. Februar verkündet werden.

Dessau/Zerbst - Wegen Totschlags soll der Mann aus Pakistan, dem vorgeworfen wird, in den Morgenstunden des 16. August 2022 im Pausenraum einer Zerbster Spedition einem Arbeitskollegen mit einem Steakmesser tödliche Verletzungen zugefügt zu haben, für sieben Jahre und zwei Monate in Haft. Das hat Staatsanwalt Stefan Wilke in seinem Plädoyer vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Mittwoch gefordert. Für die Nebenklägerin, die Witwe des Opfers, hielt Rechtsanwalt Markus Brodowski eine Haftstrafe von „nicht unter zehn Jahren“ für angemessen.