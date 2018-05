Erneut stapelt sich der Müll hinter dem Punkthaus am Zerbster Wegeberg 25 bis 27. Die Anwohner sind wütend. Foto: Tomas Kirchner

Schon wieder sorgen Berge von Sperr- und Restmüll sowie einfach abgestellte Elektrogeräte in Zerbst-Nord für Ärger.

Zerbst l Die Beschwerden von Bürgern zum Thema illegal abgeladener Müll nehmen kein Ende. Fast täglich gehen in der Lokalredaktion Anrufe von Lesern ein, vor deren Häusern und Fenstern sich der Unrat stapelt.

„Kaum ist ein Haufen entsorgt worden, beginnt auch schon der Nächste zu wachsen“, schildert eine Anruferin am Telefon, die nicht genannt werden will, die Situation. Innerhalb von wenigen Wochen, ja manchmal Tagen, werde erneut Sperrmüll, Elektrogeräte und Restmüll rund um die Mülltonnen abgelegt. „Zu Ostern, zum Spargelfest und zuletzt zu Pfingsten sieht es hier aus wie auf einer Müllkippe“, ist die Anruferin entsetzt von der Skrupellosigkeit mancher Anwohner.

Anwohner schämen sich

Es seien so viele Gäste in der Stadt gewesen, da müsse man sich ja schämen. „Dazu kommen die sommerlichen Temperaturen im Moment, da fängt doch alles an zu stinken und zieht das Ungeziefer an“, macht sie ihrem Ärger Luft.

Bilder Auch Säcke mit Restmüll werden einfach abgelegt. Foto: Tomas Kirchner



Nur zwei Tage später meldet sich eine weitere Anruferin zum gleichen Müllberg in der Lokalredaktion. „Wir können uns nicht mal mehr auf unsere Balkone setzen und Kaffee trinken, mit Blick auf solche Müllberge“, sagt die Dame wütend. Außerdem würden für so viele Bewohner viel zu wenige Tonnen bereitgestellt.

Man sei in allen Bereichen aktiv, um Aufmerksamkeit für das Thema Müllentsorgung zu schaffen, heißt es von der Grand City Property (GCP), der Hausverwaltung des Mehrfamilienhauses am Zerbster Wegeberg 25 bis 27. „Wir informieren die Mieter über richtige Entsorgung von Müll in persönlichen Gesprächen und über Info-Materialien“, sagt Katrin Petersen, Sprecherin des Unternehmens.

Regelmäßige Sonderabholungen

Die Sperrmüllentsorgung läge in der Verantwortung jedes einzelnen Bürgers, der das örtliche Entsorgungsunternehmen selbst zur Abholung zu sich nach Hause bestellen kann. „Das Abladen von Sperrmüll, insbesondere auch durch Dritte ist verboten”, betont Petersen. Das Unternehmen veranlasse regelmäßig Sonderabholungen. „Wir bitten unsere Mieter dazu, unsachgemäße und damit illegale Entsorgung von Sperrmüll durch Dritte unbedingt an uns zu melden”, hofft die Sprecherin auf die Unterstützung der Anwohner und Nachbarn.

Mieter, Anwohner und Nachbarn könnten die Hausverwaltung rund um die Uhr über das interne Service-Center erreichen und ihr Anliegen vorbringen. „Die Kontaktdaten sind auf unseren Eingangstüren und im Schaukasten für jeden einsehbar”, so Petersen.

Platz wird eingezäunt

Aus Verantwortung für das Wohnumfeld und die Mieter reagiere man kurzfristig auf Hinweise zu illegalen Müllplätzen unter anderem mit Hilfe des Hausmeisters und externen Fachfirmen. „Darüber hinaus werden wir den Müllplatz an der betreffenden Wohnanlage jetzt einzäunen“, kündigt Unternehmenssprecherin Katrin Petersen an.