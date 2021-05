Apfelbaum und Rotahorn für das Spatzennest in Garitz

Garitz - Petra Wiese

Zwei neue Bäume konnten unlängst auf dem Außengelände der Garitzer Kindertagesstätte „Spatzennest“ gepflanzt werden. Einen kleinen Apfelbaum, Sorte Elstar, hat die Einrichtung von der Firma Eismann bekommen. Der Tiefkühlspezialist spendete deutschlandweit 1000 Apfelbäume an Kindertageseinrichtungen. Auch die Garitzer hatten sich dafür online beworben und wurden bei der Auslosung bedacht. "Wir haben uns sehr gefreut, als er mit der Post kam", so Kita-Leiterin Silke Habelmann. Der Viertelstamm-Baum soll schon im zweiten Jahr Früchte tragen. Ein Apfelbaum bietet ein Zuhause für zahlreiche Tiere. Marienkäfer, Raupen und Bienen zieht er an. Igel und Mäuse wohnen in direkter Nachbarschaft. Da können Kinder die Natur ganz nah und mit eigenen Augen und Händen entdecken. Apfelbäume sind aber auch gut für den Klimaschutz. Sie entziehen der Umwelt Kohlendioxid und reinigen die Luft. Der Apfelbaum passt gut in das naturorientierte Konzept der Kita und ergänzt Blühwiese, Insektenhotel und Hochbeete. Das Bäumchen ist inzwischen sehr gut angewachsen, hat jetzt schon viele Blätter. Die Spatzennest-Kinder gießen immer tüchtig.

Der zweite neue Baum ist ein Rotahorn, der jetzt schon drei Meter hoch ist. Er wurde von Sebastian Skuppin, einem Vater eines Kindes, das die Einrichtung besucht, empfohlen. Gesucht war ein Baum, der künftig im Sommer am Sandkasten Schatten spenden soll, damit die Kinder auch nachmittags dort spielen können, und die Sonne nicht so heiß brennt.

Da Garten- und Landschaftsbau der Fachbereich von Sebastian Skuppin ist, hat er sich sofort gekümmert, berichtete die Kitaleiterin. Er hat auch gleich die Kosten und die Pflanzung übernommen, wofür Kita-Team und die Steppkes ein herzliches Dankeschön an ihn richten. Beim Pflanzen schauten die Knirpse nicht nur zu, sondern halfen auch mit beim Angießen.