Arbeitseinsatz in Nedlitz: Fleißige Helfer bringen den Friedhof wieder auf Vordermann

Nedlitz (pwi) - Großeinsatz war am vergangenen Sonnabend wieder auf dem Nedlitzer Friedhof. „Das machen wir seit mindestens zehn Jahren“, sagt Dirk Grill, der an dem Tag ein bisschen koordiniert hat. Den Hut habe aber keiner auf, es ziehen alle am gleichen Strang. Immer vor dem Volkstrauertag oder spätestens vor Totensonntag werden die Leute zusammen getrommelt. Viel fragen müsse man nicht, erzählt Kathrin Puls, eher fragen einige schon vorher, wann denn der Arbeitseinsatz wieder ist.