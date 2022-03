Ärgernis Personennahverkehr - Rufbusfahrten nach Zerbst werden für Rentner-Paar zum Abenteuer

Wer nicht mobil ist, muss sich auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Doch in den Ortschaften bleibt oft nur der Rufbus, besonders in den Ferien, wenn kaum Schüler-verkehr unterwegs ist. Doch das Busunternehmen ist oft schwer erreichbar, die Busse kommen unpünktlich und Absprachen funktionieren nicht immer.

Polenzko/Zerbst - Rainer Zähle und seine Frau wohnen in Polenzko. Das ältere Ehepaar nutzt regelmäßig den Rufbus und ist auch als Kunde beim Busunternehmen registriert. Nun wandte sich das Paar an die Volksstimme und schilderte Unerfreuliches zum Thema Rufbus. Was sie in den vergangenen Wochen erlebt haben, hat das Paar fast verzweifeln lassen.