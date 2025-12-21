#GedenkenAnschlag:
Weihnachtsmärkte und Tierschutz Attraktion oder Tierleid? Diskussion um Schafe auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt
Auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt standen Schafe in einem Gehege. Eine Kinderattraktion, die nun Kritik auf sich zieht. Das Veterinäramt bewertet die Haltung als optimierbar.
21.12.2025, 07:45
Zerbst. - Der Weihnachtsmarkt in Zerbst, der vom 10. bis 14. Dezember stattfand, zog zahlreiche Besucher an. Mit stimmungsvollen Buden, Glühwein, Kunsthandwerk und weihnachtlicher Musik bot er eine festliche Atmosphäre. Aber er sorgte auch für Kritik.