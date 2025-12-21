Auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt standen Schafe in einem Gehege. Eine Kinderattraktion, die nun Kritik auf sich zieht. Das Veterinäramt bewertet die Haltung als optimierbar.

Attraktion oder Tierleid? Diskussion um Schafe auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt

Berechtigt oder übertrieben? Die Ausstellung zweier Schafe auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt hat für Kritik gesorgt.

Zerbst. - Der Weihnachtsmarkt in Zerbst, der vom 10. bis 14. Dezember stattfand, zog zahlreiche Besucher an. Mit stimmungsvollen Buden, Glühwein, Kunsthandwerk und weihnachtlicher Musik bot er eine festliche Atmosphäre. Aber er sorgte auch für Kritik.